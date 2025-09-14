Adorable première apparition publique pour Sébastien Delorme et son amoureuse Virginie

Début du contenu principal.
Le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux, qui avait lieu ce dimanche à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, a brillé de mille feux. Les vedettes du petit écran se sont donné rendez-vous pour célébrer le meilleur de la télévision québécoise!
Parmi les moments qui ont retenu l’attention, celui de Sébastien Delorme a fait jaser: la tête d’affiche d’Indéfendable a profité de la grande soirée pour présenter officiellement sa nouvelle amoureuse, Virginie Bruneau. Une première apparition remarquée et absolument craquante!
Sur le tapis rouge, les amoureux affichaient une adorable complicité. Tout feu tout flamme, ils ont pris la pose sous les flashs des photographes, sourire radieux aux lèvres. D’ailleurs, ils étaient glamour à souhait, ayant agencé leur tenue all black!
Nul doute, les tourtereaux ont volé la vedette sur le tapis… et on craque définitivement pour le couple!
