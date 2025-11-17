Qui joue dans la série Dérive?

Dérive, un troublant thriller psychologique mettant en vedette Jean-Philippe Perras, est campé dans l’univers du rêve. Naviguant entre le bien et le mal, le triomphe et la fragilité, la nouveauté aborde les secrets de famille et les cicatrices du passé.

La série est menée par une distribution cinq étoiles, qu'on vous présente de ce pas.