Qui joue dans la série Dérive?

Dérive, un troublant thriller psychologique mettant en vedette Jean-Philippe Perras, est campé dans l’univers du rêve. Naviguant entre le bien et le mal, le triomphe et la fragilité, la nouveauté aborde les secrets de famille et les cicatrices du passé.
La série est menée par une distribution cinq étoiles, qu'on vous présente de ce pas.
Frappé de stupeur en plein concert, Daniel Major (Jean-Philippe Perras) s’effondre sur scène. Depuis, il est demeuré incapable de jouer. Daniel décide de fuir le tumulte et se réfugie à la maison de campagne familiale. Complètement bouleversé, il recommence à faire des terreurs nocturnes qui lui font craindre pour sa sécurité et celle de ses proches. Il entreprend alors une thérapie qui l’amène à fouiller son passé et il découvre de sombres secrets. Sa quête de vérité, parsemée d’embûches et de dangers, le mène vers de troublantes révélations.
