Qui joue dans la série Dérive?

Dérive, un troublant thriller psychologique mettant en vedette Jean-Philippe Perras, est campé dans l’univers du rêve. Naviguant entre le bien et le mal, le triomphe et la fragilité, la nouveauté aborde les secrets de famille et les cicatrices du passé. 

La série est menée par une distribution cinq étoiles, qu'on vous présente de ce pas.

  • À voir dès le 13 novembre 2025 sur Crave, deux épisodes sont déposés tous les jeudis.
Distribution

  • Jean-Philippe Perras: Daniel Major au présent
  • Alex Dupras: Daniel Major au passé
  • Sophie Cadieux: Margot Nadon
  • Marie-Thérèse Fortin: Madeleine Lavoie au présent
  • Caroline Tosti: Madeleine Lavoie au passé
  • Benoit Gouin: Claude Major au présent
  • David Laurin: Claude Major au passé
  • Xavier Huard: Joël Crête au présent
  • Mathias Goguen: Joël Crête au passé
  • Céline Bonnier: Nadine Racicot au présent
  • Myriam Debonville: Nadine Racicot au passé
  • Macha Grenon: Maryse Dolan au présent
  • Laurence-Anaïs Belleville: Maryse Dolan au passé
  • Luis Oliva: Éric Barillo au présent
  • Alejandro Muller: Éric Barillo au passé
  • Catherine Souffront: Lana Duvivier
  • Mounia Zahzam: Abigaelle Lévesque au présent
  • Florence Gonzalez: Abigaelle Lévesque au passé
  • Maxime Genois: Jean-Philippe Boulay au présent
  • Jayden Boyd: Jean-Philippe Boulay au passé
  • Chloé Barshee: Geneviève Morin
  • Oussama Fares: Fabien Coderre
  • Amélie Grenier: Jess Gauthier
  • Marylou Mucret: Béatrice Prieur 

Frappé de stupeur en plein concert, Daniel Major (Jean-Philippe Perras) s’effondre sur scène. Depuis, il est demeuré incapable de jouer. Daniel décide de fuir le tumulte et se réfugie à la maison de campagne familiale. Complètement bouleversé, il recommence à faire des terreurs nocturnes qui lui font craindre pour sa sécurité et celle de ses proches. Il entreprend alors une thérapie qui l’amène à fouiller son passé et il découvre de sombres secrets. Sa quête de vérité, parsemée d’embûches et de dangers, le mène vers de troublantes révélations. 

