Les stars célèbrent les nouveautés de Crave et Noovo, voyez les photos!

C’est officiel: la rentrée est bel et bien lancée! Et qui dit rentrée, dit avalanche de nouveautés télé à découvrir! 

Mercredi, le Centre Phi s’est animé pour le grand lancement de la programmation 2025-2026 de Noovo et Crave. Eh oui, les têtes d’affiche de la chaîne étaient présentes pour dévoiler une grille qui promet de nous faire passer par toute la gamme des émotions au cours des prochains mois!

Dès septembre, faites vos provisions de popcorn, préparez le chocolat chaud et gardez vos doudous bien moelleuses à portée de main: voici ce que la rentrée télé vous réserve!

Guillaume Cyr et Marc-André Grondin © Karine Paradis
Jean-Philippe Perras © Karine Paradis
Isabelle Gauvin et Luc Poirier © Karine Paradis

Les nouveautés à surveiller de près

Noovo et Crave misent fort sur le divertissement et les sensations fortes:

  • Fear Factor Célébrités: des défis extrêmes où nos vedettes préférées n’auront pas froid aux yeux! Dès le printemps 2026 sur Crave.
  • Hors-réseau: l’expérience : l’art de décrocher… mais en version télé! Dès mars 2026 sur Crave.
  • Le calendrier de l’avent: des surprises qui rythmeront le temps des Fêtes. Dès le 1er décembre sur Crave.
  • Nuls en chef: l’humour et la cuisine s’invitent dans une compétition déjantée. Dès l'hiver 2026 sur Noovo et Crave.
Catherine Fidiadis pour Le Calendrier de l'avent © Karine Paradis

Les séries originales qui feront jaser

Les fictions locales occupent une belle place dans la nouvelle grille:

  • Dérive, dès le 13 novembre sur Crave
  • Ils vécurent heureux, dès le 25 septembre sur Crave
  • Casse-gueule, à l'hiver 2026 sur Crave
  • Les crues, à l'été 2026 sur Crave
  • Je te tiens, au printemps 2026 sur Crave
  • Bon cop, bad cop (version télévisuelle très attendue!), au printemps 2026 sur Crave. Découvrez les coulisses des tournages juste ici!
  • Mustang, en 2026 sur Crave
Dérive © Karine Paradis
Lévi Doré et Chanel Mings pour Ils vécurent heureux © Karine Paradis
Émile Schneider et Mylène Mackay pour Casse-Gueule © Karine Paradis

Des documentaires qui intriguent

Place aux récits inspirants et aux enquêtes captivantes:

  • Jérémie: rendez-vous à la plage, dès le 1er septembre sur Crave
  • Lysandre + Claude, en février 2026 sur Crave
  • Liées par le crime, au printemps 2026 sur Crave
  • La vérité selon Mégan, dès le 19 novembre sur Crave
  • Éric Lapointe, dès le 8 octobre sur Crave
  • Les Morin-Perras sous le même toit, en janvier 2026 sur Crave et Canal Vie
© Karine Paradis

Les téléréalités chouchous du public de retour

Bonne nouvelle: vos rendez-vous préférés reviennent!

  • Occupation double Chypre, dès le 7 septembre sur Noovo et Crave
  • Les vendredis OD, dès le 12 septembre sur Noovo et Crave
  • OD tentations au soleil, saison 2 dès le 9 décembre sur Crave (la saison 1 sera diffusée à l'hiver 2026 sur Noovo)
  • Aller simple: la téléréalité, saison 2 en 2026 sur Crave (saison 1 diffusée à l'hiver 2026 sur Noovo)
  • L’amour est dans le pré, à l'hiver 2026 sur Noovo et Crave
  • Big Brother célébrités, à l'hiver 2026 sur Noovo et Crave
  • Les traîtres, au printemps 2026 sur Noovo et Crave
  • Survivor Québec, au printemps 2026 sur Noovo et Crave
  • Vie$ de rêve, saison 2 dès le 26 décembre sur Crave (la saison 1 sera diffusée dès le 9 septembre sur Noovo)

De quoi alimenter les discussions de bureau et les soupers entre amis!

Vie$ de rêve © Karine Paradis

Les valeurs sûres qui continuent

Certaines émissions phares poursuivent leur lancée:

  • Quel talent!, dès le 8 septembre sur Noovo et Crave
  • Chaque seconde compte, dès le 10 septembre sur Noovo et Crave
  • Le maître du jeu, dès le 11 septembre sur Noovo et Crave
  • Les testeurs, à l'hiver 2026 sur Noovo et Crave
  • Un souper presque parfait, dès le 8 septembre sur Noovo
  • Les justiciers, dès le 12 septembre sur Noovo et Crave
  • Ça c'est drôle!, dès le 8 septembre sur Noovo
  • RPM, dès le 14 septembre sur Noovo
Marie-Josée Gauvin pour Quel talent! © Karine Paradis
Julie Snyder pour Chaque seconde compte © Karine Paradis

Et du côté des fictions, les suites très attendues de:

  • Empathie, saison 2 en 2027 sur Crave
  • Bellefleur, saison 2 disponible dès maintenant sur Crave et saison 3 à l'été 2026 sur Crave (la saison 1 sera diffusée dès le 8 septembre sur Noovo!)
  • Double jeu, saison 2 dès janvier 2026 sur Crave (la saison 1 sera diffusée dès le 9 septembre sur Noovo!)
  • Le retour d’Anna Brodeur, saison 2 en mars 2026 sur Crave (la saison 1 sera diffusée dès le 8 septembre sur Noovo!)
  • Bon matin Chuck, saison 2 à l'automne 2026 sur Crave
  • Gâtées pourries, saison 2 à l'été 2026 sur Crave
Empathie © Karine Paradis
Guillaume Laurin pour Bellefleur © Karine Paradis
Bon matin Chuck © Karine Paradis

Les événements et rendez-vous à ne pas manquer

  • Le grand retour de Phil Roy à l’animation du Gala Québec Cinéma.
  • Les bulletins Noovo Info (12, 17 et 22) ainsi que les débats politiques de Les débatteurs de Noovo et Les débatteurs du 22 heures qui continuent de nous tenir bien informés.
Phil Roy pour le Gala Québec Cinéma © Karine Paradis
Noovo Info © Karine Paradis

Découvrez dès maintenant toutes les photos captées lors du lancement de programmation! Une journée haute en énergie au Centre Phi, où les vedettes de Noovo et Crave se sont réunies pour dévoiler les grandes nouveautés de la saison!

Marc-André Grondin © Karine Paradis
Marc-André Grondin © Karine Paradis
Jean-Philippe Perras © Karine Paradis
Jean-Philippe Perras © Karine Paradis
Benoît Brière © Karine Paradis
Benoît Brière © Karine Paradis
Lévi Doré et Chanel Mings © Karine Paradis
Lévi Doré © Karine Paradis
Lévi Doré © Karine Paradis
Chanel Mings © Karine Paradis
Chanel Mings © Karine Paradis
Mikhail Ahooja et Kevin Houle © Karine Paradis
Mikhail Ahooja © Karine Paradis
Mikhail Ahooja © Karine Paradis
Kevin Houle © Karine Paradis
Juliette Gariépy © Karine Paradis
Juliette Gariépy © Karine Paradis
Katherine Levac © Karine Paradis
Katherine Levac © Karine Paradis
Phil Roy © Karine Paradis
Hugo Dubé © Karine Paradis
Anne-Élisabeth Bossé © Karine Paradis
Sarah-Maude Beauchesne © Karine Paradis
Sarah-Maude Beauchesne © Karine Paradis
Amaryllis Tremblay © Karine Paradis
Schelby Jean-Baptiste © Karine Paradis
Chantal Fontaine © Karine Paradis
Chantal Fontaine © Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
© Karine Paradis
Antoine Pilon © Karine Paradis
Antoine Pilon © Karine Paradis
Sophie Cadieux © Karine Paradis
Sophie Cadieux © Karine Paradis
Stéphanie Lapointe © Karine Paradis
Stéphanie Lapointe © Karine Paradis
Sofia Blondin © Karine Paradis
Sofia Blondin © Karine Paradis
Florence Longpré © Karine Paradis
Florence Longpré © Karine Paradis
Luis Oliva © Karine Paradis
Luis Oliva © Karine Paradis
Robin-Joël Cool © Karine Paradis
Robin-Joël Cool © Karine Paradis
Catherine Fidiadis © Karine Paradis
Catherine Fidiadis © Karine Paradis
Bon cop bad cop © Karine Paradis
Anik Jean © Karine Paradis
Anik Jean © Karine Paradis
Amélie B. Simard © Karine Paradis
Amélie B. Simard © Karine Paradis
Guillaume Laurin © Karine Paradis
Jean-Nicolas Verreault © Karine Paradis
Guillaume Cyr © Karine Paradis
Lyraël Dauphin © Karine Paradis
Lyraël Dauphin © Karine Paradis
Igor Ovadis © Karine Paradis
Marie-Josée Gauvin © Karine Paradis
Marie-Josée Gauvin © Karine Paradis
Émile Schneider et Mylène Mackay © Karine Paradis
Émile Schneider et Mylène Mackay © Karine Paradis
Mylène Mackay © Karine Paradis
Mylène Mackay © Karine Paradis
Émile Schneider © Karine Paradis
Émile Schneider © Karine Paradis
Jean-Philippe Perras © Karine Paradis
Xavier Huard et Lamia Benhacine © Karine Paradis
Isabelle Gauvin et Luc Poirier © Karine Paradis
Isabelle Gauvin et Luc Poirier © Karine Paradis
Luc Poirier © Karine Paradis
Luc Poirier © Karine Paradis
Luc Poirier © Karine Paradis
Isabelle Gauvin © Karine Paradis
Isabelle Gauvin © Karine Paradis
Vie$ de rêve © Karine Paradis
Vie$ de rêve © Karine Paradis
Stéphanie Bélanger © Karine Paradis
Elisabeth Chicoine © Karine Paradis
Vie$ de rêve © Karine Paradis
Valérie Daude Carrière © Karine Paradis
Sara-Christine Troini © Karine Paradis
Sara-Christine Troini © Karine Paradis
Michel Bherer © Karine Paradis
Marie-christine Bergeron © Karine Paradis
Jean-Simon Bui © Karine Paradis
Marie-Claude Paradis-Desfossés © Karine Paradis
L'équipe de Noovo et Crave © Karine Paradis

