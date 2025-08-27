Les stars célèbrent les nouveautés de Crave et Noovo, voyez les photos!

C’est officiel: la rentrée est bel et bien lancée! Et qui dit rentrée, dit avalanche de nouveautés télé à découvrir!

Mercredi, le Centre Phi s’est animé pour le grand lancement de la programmation 2025-2026 de Noovo et Crave. Eh oui, les têtes d’affiche de la chaîne étaient présentes pour dévoiler une grille qui promet de nous faire passer par toute la gamme des émotions au cours des prochains mois!

Dès septembre, faites vos provisions de popcorn, préparez le chocolat chaud et gardez vos doudous bien moelleuses à portée de main: voici ce que la rentrée télé vous réserve!