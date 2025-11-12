Jean-Philippe Perras: «mon rôle de papa nourrit tout ce que je fais»

La nouvelle série Dérive qui met en vedette Jean-Philippe Perras dans le rôle de Daniel Major, un pianiste prodige, sera disponible dès demain sur Crave.

Lors du visionnement de presse des deux premiers épisodes de la série au début de la semaine, nous avons eu la chance de discuter avec Jean-Philippe Perras de son rôle et des sujets abordés dans Dérive, comme les terreurs nocturnes et l’enfance.

Celui qui joue le personnage principal de la série nous a mentionné que ses enfants font partie de la création de son personnage pour Dérive.