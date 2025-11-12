Jean-Philippe Perras: «mon rôle de papa nourrit tout ce que je fais»

Début du contenu principal.
La nouvelle série Dérive qui met en vedette Jean-Philippe Perras dans le rôle de Daniel Major, un pianiste prodige, sera disponible dès demain sur Crave.
Lors du visionnement de presse des deux premiers épisodes de la série au début de la semaine, nous avons eu la chance de discuter avec Jean-Philippe Perras de son rôle et des sujets abordés dans Dérive, comme les terreurs nocturnes et l’enfance.
Celui qui joue le personnage principal de la série nous a mentionné que ses enfants font partie de la création de son personnage pour Dérive.
«Je pense que mon rôle de papa nourrit tout ce que je fais depuis que je suis papa, depuis que j’ai des enfants. Je pense que dans la compréhension de l’autre, dans l’ouverture, Daniel Major est un être de candeur comme un enfant», a-t-il indiqué.
Patrice Sauvé, le réalisateur de la série, lui avait suggéré de bien regarder comment ses enfants réagissent lorsqu’ils reçoivent des choses et découvrent le monde.
Jean-Philippe a donc travaillé fort pour avoir le même regard que ses enfants dans certaines scènes de la série. «Je les ai tout le temps avec moi, dans chaque scène, dans tout ce que je fais», a-t-il ajouté à propos de ses enfants.
Par ailleurs, il a également hâte de voir la réaction de sa conjointe, Maripier Morin, après son visionnement de la série.
«Ma blonde est tellement un être d’empathie profond. L'empereur, elle ne l’a pas regardée au complet parce qu’elle m’a dit qu’elle n’était pas capable de me voir là. J’ai hâte de voir comment elle va trouver cette série-là. Je ne veux pas que ma blonde me dise que j’étais bon et beau, ça ne m’intéresse pas», a-t-il précisé.
Il espère donc avoir le vrai avis de Maripier comme n'importe quelle téléspectatrice qui regardera prochainement la série. «J’ai hâte que les gens me parlent de cette tragédie déguisée en trailer psychologique», a-t-il renchéri.
Jean-Philippe estime que son personnage de Daniel Major est très différent de tous les autres personnages qu’il a eu la chance de jouer par le passé.
De son apparence physique (particulièrement son visage) à la profonde sensibilité de son personnage, il n’a jamais eu la chance auparavant de jouer «dans ces zones-là à l’écran».
Comme Daniel Major, Jean-Philippe est un grand passionné de musique. Il admet toutefois que son rapport avec la musique est bien différent de celui de son personnage.
«Je n’ai pas cette pression de surdoué en musique. Mais c’est sûr que ça a été un plaisir pour moi que ces deux passions, le jeu et la musique, se côtoient dans une même fonction du personnage», a-t-il avancé.
La nouvelle série Dérive sera disponible sur Crave dès le 13 novembre.
