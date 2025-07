Sophie Cadieux s'ouvre sur les femmes fortes qui réinventent le petit écran

Une représentation de la femme différente

On ose de plus en plus représenter les femmes de tête dans les fictions. «Enfin!» diront plusieurs. Quand on demande aux comédiennes de Dérive si elles trouvent que les personnages féminins avancent à la même vitesse à la télé que dans la vie, elles répondent qu’on les illustre différemment aujourd’hui qu’à l’époque.

Celle qui jouera Margot, une dirigeante d’une agence artistique et gérante de Daniel (Jean-Philippe Perras), Sophie Cadieux explique: «Je pense qu’il y a des femmes de tête depuis très longtemps. C’est le fun de les voir en fiction davantage. Et aussi d’en faire des personnages complexes. Y’a eu longtemps l’archétype de la marâtre. Une femme qui voulait du pouvoir était considérée comme une menace, alors que je pense que là, ces femmes qui écrivent comme Julie Hivon (qui signe les textes), des rôles de femmes extrêmement complexes, qui peuvent être ambitieuses, qui ont des failles. Elles ne sont pas qu’une chose. […] maintenant on leur permet d’être un peu plus multiples.»