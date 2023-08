Entre deux draps: une fin de tournage émotive pour les stars de la série

La saison trois d'Entre deux draps a pris l'affiche en septembre dernier sur Noovo et Noovo.ca. La comédie nous a offert son lot de nouveautés, et on n'a pas fini d'être surpris! Dès ce soir, on découvrira un nouveau personnage joué par un acteur bien connu du public: Christian Bégin!

Christian Bégin jouera le père de Lydia, qui est interprété de brillante façon par Virginie Ranger-Beauregard.

