Pier-Luc Funk est séduisant comme jamais sur cette affiche de Québec-Montréal

Pier-Luc Funk brille aux côtés de deux autres acteurs sur une nouvelle photo partagée sur Instagram.
Il s'agit d'une affiche promotionnelle de la pièce Québec-Montréal, dans laquelle il donne la réplique à Antoine Pilon et Simon Pigeon. Pier-Luc Funk l'a partagée aujourd'hui pour une excellente raison: la grande première du spectacle aura lieu ce soir, à l'Assomption!
Pour le comédien, ce projet est un véritable rêve professionnel. Il a la chance de faire partie de la version théâtrale d'un scénario culte, et ce, en compagnie de ses meilleurs amis! Voici la publication de Pier-Luc Funk:
«Première de Québec-Montréal ce soir!
Il y a pas plus grand privilège que de pouvoir être sur la scène avec des amis , je vous admire tous et chacun (pas juste les 2 sur la photo) je vous aime jusqu’à la lune aller retour»
Est-ce qu'on peut souligner les looks de FEU des trois comédiens? Ils sont à tomber par terre!
En plus de Pier-Luc Funk, Simon Pigeon et Antoine Pilon, Québec-Montréal sur scène réunira Charlotte Aubin, Catherine Brunet, Louis Carrière, Patrick Emmanuel Abellard et Mickaël Gouin.
Les textes de la pièce sont signés par le trio original du film du même nom, soit Patrice Robitaille, Jean-Philippe Pearson et Ricardo Trogi.
En ce qui concerne l'histoire de la pièce de théâtre, ce sera la même que dans le film culte des années 2000.
Voici le synopsis officiel de Québec-Montréal sur scène:
250 km d'asphalte, sept voyageurs dans la trentaine, une destination. La route devient l'occasion d'échanger des points de vue sur les relations amoureuses et de débattre de questions troublantes sur l'existence. L'autoroute 20 sert de toile de fond aux situations parfois hilarantes, parfois compliquées, entre trois amis qui discutent d'amour idéal, entre deux collègues à la romance ambigüe et entre un jeune couple et leur imminente rupture. Le trajet sera le théâtre de prises de conscience et de réflexions profondes relatives à où la vie nous a menés, et sur les chemins qu'elle nous fera emprunter dans le futur.
En plus de vous procurer des billets pour la pièce, vous pouvez revoir le long métrage original dès maintenant sur Crave!