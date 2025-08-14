Pier-Luc Funk est séduisant comme jamais sur cette affiche de Québec-Montréal

«Première de Québec-Montréal ce soir!

Il y a pas plus grand privilège que de pouvoir être sur la scène avec des amis , je vous admire tous et chacun (pas juste les 2 sur la photo) je vous aime jusqu’à la lune aller retour»

Est-ce qu'on peut souligner les looks de FEU des trois comédiens? Ils sont à tomber par terre!

En plus de Pier-Luc Funk, Simon Pigeon et Antoine Pilon, Québec-Montréal sur scène réunira Charlotte Aubin, Catherine Brunet, Louis Carrière, Patrick Emmanuel Abellard et Mickaël Gouin.

Les textes de la pièce sont signés par le trio original du film du même nom, soit Patrice Robitaille, Jean-Philippe Pearson et Ricardo Trogi.