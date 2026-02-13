Début du contenu principal.
Tout le monde parle de Mikaël Kingsbury ces jours-ci!
Le skieur acrobatique canadien a remporté l'argent aux Jeux d'hiver.
Outre son excellence sportive, c'est son adorable famille qui fait jaser. En effet, son amoureuse Laurence l'accompagne en coulisses et au bas de la piste, souvent en compagnie de leur petit garçon Henrik.
Mikaël Kingsbury et Laurence sont en couple depuis environ 7 ans.
L'une de leurs premières sorties publiques en tant qu'amoureux était au Cirque du Soleil... et on les avait croisés sur le tapis rouge:
Depuis, ils sont inséparables.
Nous avons donc pensé vous présenter les plus belles photos de couple de Mikaël Kingsbury et sa conjointe, Laurence Mongeon:
Sur le même thème, nous vous invitons à mieux connaître l'athlète canadien.
Découvrez 6 choses que vous ne saviez pas au sujet de Mikaël Kingsbury par ici!
