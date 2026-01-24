En direct de l’univers prend une pause en février: France Beaudoin explique pourquoi

Début du contenu principal.
Les fidèles d’En direct de l’univers devront s’armer d’un peu de patience cet hiver!
France Beaudoin a confirmé récemment que la populaire émission du samedi soir sera mise sur pause pendant trois semaines en février, en raison de la diffusion des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, présentés à Radio-Canada.
Une annonce qui risque de décevoir certains téléspectateurs… mais qui vient aussi avec une excellente nouvelle: l’animatrice ne disparaît pas des écrans pour autant!
Avec l’arrivée imminente des Jeux olympiques, Radio-Canada adapte sa grille horaire afin de faire place aux compétitions.
Les Jeux olympiques débuteront le vendredi 6 février et se poursuivront jusqu’au 22 février. Résultat: En direct de l’univers doit temporairement s’effacer pour laisser place à cet énorme événement sportif!
France Beaudoin a confirmé que:
Bref, une courte pause… mais qui va sûrement sembler longue pour les fans de l’émission!
Pendant que les Jeux prendront le contrôle du petit écran, France Beaudoin sera occupée à relever un nouveau défi télévisuel!
Radio-Canada lui confie l’animation de Ciao Milano, une émission spéciale diffusée tout au long des Jeux, du 6 au 22 février. Sur un grand plateau animé (et assumé!), France promet une ambiance après-ski, festive et rassembleuse, où les analystes, collaborateurs et invités pourront faire le bilan des compétitions du jour!
France l’a dit elle-même: ce ne sera pas une émission plate! Elle souhaite clairement injecter une énergie festive, presque comme un grand rendez-vous de soirée où on se retrouve entre amis après les compétitions! Elle a déjà confirmé plusieurs invités qui viendront faire leur tour sur le plateau, dont Charles Hamelin, Joannie Rochette, Alexandre Bilodeau et Josée Chouinard.
Plusieurs artistes connus, amateurs de hockey féminin et masculin, viendront participer à l’émission, incluant notamment Ève Côté, Katherine Levac, Gildor Roy, Claude Legault, Guillaume Pineault et plusieurs autres.
