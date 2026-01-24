En direct de l’univers prend une pause en février: France Beaudoin explique pourquoi

Les fidèles d’En direct de l’univers devront s’armer d’un peu de patience cet hiver!

France Beaudoin a confirmé récemment que la populaire émission du samedi soir sera mise sur pause pendant trois semaines en février, en raison de la diffusion des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, présentés à Radio-Canada.

Une annonce qui risque de décevoir certains téléspectateurs… mais qui vient aussi avec une excellente nouvelle: l’animatrice ne disparaît pas des écrans pour autant!