Équipe Canada: voici où les femmes de Connor McDavid et Nick Suzuki se trouvaient hier soir

Début du contenu principal.
Caitlin Suzuki, la conjointe de Nick Suzuki, et Lauren Kyle McDavid, l’épouse de Connor McDavid, sont présentement en Italie pour encourager leurs maris, qui représentent Équipe Canada en Italie.
Pour l’occasion, les deux femmes ont partagé de superbes photos prises à la spectaculaire patinoire Ice Palazzo de Milan sur leurs médias sociaux.
Selon le site de la LNH, l’Ice Palazzo de Milan est un lieu réservé aux joueurs de hockey, aux patineurs de vitesse et artistiques canadiens, ainsi qu’à leurs familles.
Toujours selon le journaliste Nicholas J. Cotsonika, l’endroit était à l’origine un théâtre milanais transformé en espace événementiel aménagé autour d’une cour centrale avec piscine, où l’on installe, l’hiver, une patinoire flottante..
La photo partagée par Caitlin Suzuki révèle d’ailleurs un somptueux corridor illuminé de rouge, décoré de petites lumières au plafond. Le sol et le mur du fond rappellent d’anciennes mosaïques italiennes, ornées de feuilles d’érable, ajoutant une touche canadienne à ce décor luxueux.
L’endroit sert véritablement de lieu de rassemblement où les joueurs et leurs proches s’y retrouvent pour assister aux différentes compétitions ou pour emprunter les transports menant aux sites sportifs.
Nick Suzuki s’apprête à devenir papa.
Le capitaine des Canadiens de Montréal a annoncé la grande nouvelle sur les médias sociaux en partageant une magnifique photo aux côtés de son amoureuse.