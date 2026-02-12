Équipe Canada: voici où les femmes de Connor McDavid et Nick Suzuki se trouvaient hier soir

Selon le site de la LNH, l’Ice Palazzo de Milan est un lieu réservé aux joueurs de hockey, aux patineurs de vitesse et artistiques canadiens, ainsi qu’à leurs familles.

Toujours selon le journaliste Nicholas J. Cotsonika, l’endroit était à l’origine un théâtre milanais transformé en espace événementiel aménagé autour d’une cour centrale avec piscine, où l’on installe, l’hiver, une patinoire flottante..

La photo partagée par Caitlin Suzuki révèle d’ailleurs un somptueux corridor illuminé de rouge, décoré de petites lumières au plafond. Le sol et le mur du fond rappellent d’anciennes mosaïques italiennes, ornées de feuilles d’érable, ajoutant une touche canadienne à ce décor luxueux.