Maripier Morin dévoile le nouveau look de Jean-Philippe Perras

Jean-Philippe Perras arbore un tout nouveau look qui ne passe pas inaperçu. Le comédien assume maintenant fièrement la moustache, et sa conjointe Maripier Morin a partagé une story Instagram dévoilant le style de son amoureux.

Sur ses médias sociaux, Maripier Morin a dévoilé le nouveau look moustachu de Jean-Philippe Perras, qui a décidé d’assumer pleinement son poil de visage.

Elle adore ce changement! Elle a accompagné la photo d’un simple: «je VIBE la moustache.»

Voici le résultat :

Le couple est présentement en plein travaux pour transformer leur maison en bigénérationnelle, où ils accueilleront les parents de Jean-Philippe.

Le processus est d’ailleurs documenté dans leur nouvelle série Les Morin-Perras sous le même toit, disponible sur Crave.

Maripier Morin lance des fleurs à son beau-père

Maripier Morin a lancé des fleurs à son beau-père, le papa de son amoureux Jean-Philippe Perras, affirmant «on fait une bonne équipe Léonce et moi».

Dans un extrait de Les Morin-Perras sous le même toitdéposé sur le compte de Canal Vie, l’animatrice a effectivement raconté qu’elle était vraiment heureuse et touchée de pouvoir compter sur sa présence, particulièrement à une période où Jean-Philippe Perras est très pris par le travail.

Lire la suite

