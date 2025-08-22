Maripier Morin rejoint Julie Le Breton dans cette populaire série

Début du contenu principal.
Maripier Morin sera bientôt de retour sur nos écrans dans la deuxième saison de la série Le retour d’Anne Brodeur.
Après avoir incarné une professeure d’éducation physique dans la plus récente saison de À cœur battant aux côtés de Roy Dupuis, Maripier partagera cette fois l’écran avec plusieurs comédiens bien connus et aimés du public.
Macha Limonchik, Marc Messier, Valérie Blais, Jean-Moïse Martin et Patrick Emmanuel Abellard se joignent également à la distribution de la populaire série, dont la première saison sera diffusée sur Noovo à compter du 8 septembre.
Maripier Morin jouera aux côtés de Julie Le Breton, qui incarne le rôle-titre, ainsi qu’à Benoît McGinnis, Patrick Hivon et Élise Guilbault.
Le tournage de la deuxième saison est en cours, et le lancement sur Crave est prévu pour 2026.
Dans la première saison, on découvre le retour d’Anna Brodeur dans sa ville natale après dix ans d’exil à Paris. Son arrivée bouleverse l’équilibre de son entourage: Patrick, son meilleur ami, Monique, sa mère, et Antoine, son ex. Anna se rend rapidement compte que renouer avec son passé sera plus complexe qu’elle ne l’imaginait.
Pour les plus impatients, la première saison de la série est déjà offerte en rafale sur Crave.
