Maripier Morin rejoint Julie Le Breton dans cette populaire série

Maripier Morin sera bientôt de retour sur nos écrans dans la deuxième saison de la série Le retour d’Anne Brodeur.

Après avoir incarné une professeure d’éducation physique dans la plus récente saison de À cœur battant aux côtés de Roy Dupuis, Maripier partagera cette fois l’écran avec plusieurs comédiens bien connus et aimés du public.