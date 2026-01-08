Maripier Morin lance des fleurs à son beau-père

Début du contenu principal.
Maripier Morin a lancé des fleurs à son beau-père, le papa de son amoureux Jean-Philippe Perras, affirmant «on fait une bonne équipe Léonce et moi».
Dans un extrait de Les Morin-Perras sous le même toit déposé sur le compte de Canal Vie, l’animatrice a effectivement raconté qu’elle était vraiment heureuse et touchée de pouvoir compter sur sa présence, particulièrement à une période où Jean-Philippe Perras est très pris par le travail.
Durant l’été, le papa d'Henri et Margot ne pouvait effectivement pas être là tout le temps, lui qui devait apprendre des textes et participer aux différents tournages qui l’occupent.
Durant ce temps, Maripier Morin s’est dite rassurée par le fait que Léonce est là durant ces périodes.
«Tout dans la maison, c’est Léonce. J’arrête pas de faire des blagues en disant que Léonce, sa plus grande qualité, c’est qu’il me dit tout le temps oui, mais il y a un peu de ça. [il a sécurisé les escaliers], il a peinturé le hall d’entrée, il a peinturé la chambre d’Henri, il a fait le mur d’entrée avec les crochets…»
Écoutez-là dans l’extrait ci-dessous.
Le but des Morin-Perras, c’est de transformer leur maison actuelle en bigénérationnelle qui accueillera le père et la mère de Jean-Philippe Perras, Léonce et Claudette.
Mais d’où est née cette idée? Les amoureux ont raconté que ça venait d’un séjour de trois mois que les parents du comédien ont fait chez eux alors que Henri était encore bébé.
Les premiers épisodes du magazine de rénovation Les Morin-Perras sous le même toit ont été dévoilés mercredi et nous permettent d’enfin plonger dans le projet ambitieux des amoureux.
Les 5 premiers épisodes peuvent donc être dévorés sur Crave dès maintenant et les 5 prochains seront mis en ligne le 29 janvier prochain.
Maripier Morin et Jean-Philippe s’offrent par ailleurs ces jours-ci un voyage bien mérité en famille, eux qui ont fait leurs valises pour s’installer au soleil.
Avec Margot et Henri, ils profitent effectivement d’un séjour au Club Med où plage, piscine, spectacles enlevants et buffet sont maîtres.