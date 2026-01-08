Maripier Morin lance des fleurs à son beau-père

Durant l’été, le papa d'Henri et Margot ne pouvait effectivement pas être là tout le temps, lui qui devait apprendre des textes et participer aux différents tournages qui l’occupent.

Durant ce temps, Maripier Morin s’est dite rassurée par le fait que Léonce est là durant ces périodes.

«Tout dans la maison, c’est Léonce. J’arrête pas de faire des blagues en disant que Léonce, sa plus grande qualité, c’est qu’il me dit tout le temps oui, mais il y a un peu de ça. [il a sécurisé les escaliers], il a peinturé le hall d’entrée, il a peinturé la chambre d’Henri, il a fait le mur d’entrée avec les crochets…»

Écoutez-là dans l’extrait ci-dessous.