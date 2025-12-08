Maripier Morin dévoile une révélation sur le tournage d'OD Tentations au soleil

Une température qui surprend

Qui a dit qu’il faisait chaud à Chypre? Du moins, c’est ce que croyait Maripier Morin, surtout après être allée surprendre les candidats de la dernière saison d’OD Chypre sur un yatch au début de l’aventure: «Moi je pensais arriver dans du 45 comme quand j'étais allée», dit-elle en riant. Cependant, la météo était bien différente lorsqu’il est venu le temps de tourner la 2e saison du dérivé d’Occupation Double: «Moi, je suis arrivée dans le frette. J’avais rien que de la guenille de guidoune.», mentionne-t-elle en expliquant qu’elle avait demandé à sa styliste de lui trouver des vêtements légers. Voyez toute son explication dans la vidéo plus bas.