Maripier Morin dévoile une révélation sur le tournage d'OD Tentations au soleil

Début du contenu principal.
Si le mois de décembre nous offre des températures à la baisse, Crave nous propose plutôt de faire monter le mercure de nos salons avec OD Tentations au soleil disponible dès aujourd’hui. En entrevue, l’animatrice Maripier Morin a pris le temps de nous avouer un grand secret sur les tournages de l’excitante téléréalité. Voici ce qu’elle nous a dévoilé.
Qui a dit qu’il faisait chaud à Chypre? Du moins, c’est ce que croyait Maripier Morin, surtout après être allée surprendre les candidats de la dernière saison d’OD Chypre sur un yatch au début de l’aventure: «Moi je pensais arriver dans du 45 comme quand j'étais allée», dit-elle en riant. Cependant, la météo était bien différente lorsqu’il est venu le temps de tourner la 2e saison du dérivé d’Occupation Double: «Moi, je suis arrivée dans le frette. J’avais rien que de la guenille de guidoune.», mentionne-t-elle en expliquant qu’elle avait demandé à sa styliste de lui trouver des vêtements légers. Voyez toute son explication dans la vidéo plus bas.
Dès la tombée du jour, la populaire animatrice explique qu’il ne faisait que dix degrés: «J'ai gelé comme une crotte», nous lance-t-elle. D’ailleurs, au moment de tourner les «tables des mises», la belle brune en profitait pour mettre son pantalon de pyjama comme on ne voyait que le haut de son corps: «Dans mon pantalon de pyjama, je rentrais une grosse maudite couverte que je m'enroulais, puis j'étais debout sur deux plates du gym parce que j'enlevais mes talons hauts, puis je me mettais des pantoufles, fait que j'étais belle juste en haut.», dévoile-t-elle.
Il n’y a pas que la météo qui a marqué l’ancienne vedette de téléréalité, les candidats de cette année aussi. Elle les qualifie même de «capotés,». Pendant l’entretien, elle nous prévient: «Assoyez-vous, puis attachez votre ceinture, parce que c’est un tour de manège! […] Sont incroyables, sont divertissants, sont fous, ils n’ont pas de limite, sont généreux, ils sont willing, ils sont beaux, sont chauds, c'est épeurant!», voilà des mots de Maripier qui nous invite grandement à regarder la nouvelle saison d’OD Tentations au soleil sur Crave, dès maintenant!
Vous aimerez aussi: