Cette Québécoise sera en vedette dans la version anglaise d'OD Tentations au soleil

Le Québec sera à l’honneur, même dans la version anglophone d’OD Tentations au soleil (Temptations Under the Sun: Cyprus) puisqu’une ancienne d’Occupation Double qu’on adore tentera d’y retrouver l’amour.
Alors que le succès de téléréalité est en cours d’adaptation avec une majorité de candidats en provenance des provinces anglophones du pays, une belle Lavalloise y sera aussi. Il s’agit de Jenny, 26 ans, qu’on a connus à OD dans l’Ouest.
Cette dernière sera donc en mode séduction sur l’île paradisiaque de Chypre aux côtés d’autres célibataires prêts à trouver l’amour.
Si Jenny est le visage le plus connu du public québécois à Temptations Under the Sun: Cyprus, elle n’est pourtant pas le seul.
Une Montréalaise sera aussi de la partie afin de potentiellement trouver l’amour sous le soleil de la Méditerranée: soit Valentina, 23 ans.
Basée sur l'énorme succès de OD Tentations au soleil, cette adaptation en 10 épisodes promet son lot de drame et de chimie.
L’émission est d’ailleurs actuellement en production sur l’île de Chypre.
Pour animer le jeu, Crave a choisi la célèbre sexologue et experte en intimité, Shan Boodram (connue pour son rôle d'enseignante dans Too Hot To Handle).
L'aventure Temptations Under the Sun: Cyprus sera diffusée sur Crave dès 2026.