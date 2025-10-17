Cette Québécoise sera en vedette dans la version anglaise d'OD Tentations au soleil

Le Québec sera à l’honneur, même dans la version anglophone d’OD Tentations au soleil (Temptations Under the Sun: Cyprus) puisqu’une ancienne d’Occupation Double qu’on adore tentera d’y retrouver l’amour.

Alors que le succès de téléréalité est en cours d’adaptation avec une majorité de candidats en provenance des provinces anglophones du pays, une belle Lavalloise y sera aussi. Il s’agit de Jenny, 26 ans, qu’on a connus à OD dans l’Ouest.