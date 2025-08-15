Maripier Morin profite du soleil à Chypre, voyez les images

Maripier Morin est présentement à Chypre!

L'animatrice reviendra à la barre d'OD Tentations au soleil cet automne sur Crave. Ce séjour est probablement en lien avec le tournage à venir, car la saison sera filmée au même endroit qu'Occupation Double Chypre.

Afin de nous faire vivre son voyage au bord de la mer Méditerranée avec elle, Maripier Morin partage plusieurs stories sur Instagram.

Voici quelques superbes images publiées depuis son arrivée sur l'île, qui vous donneront envie de sauter dans le premier avion à destination de Chypre: