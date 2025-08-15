Maripier Morin profite du soleil à Chypre, voyez les images

Début du contenu principal.
Maripier Morin est présentement à Chypre!
L'animatrice reviendra à la barre d'OD Tentations au soleil cet automne sur Crave. Ce séjour est probablement en lien avec le tournage à venir, car la saison sera filmée au même endroit qu'Occupation Double Chypre.
Afin de nous faire vivre son voyage au bord de la mer Méditerranée avec elle, Maripier Morin partage plusieurs stories sur Instagram.
Voici quelques superbes images publiées depuis son arrivée sur l'île, qui vous donneront envie de sauter dans le premier avion à destination de Chypre:
Wow!
On vous invite à suivre Maripier Morin sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer de son aventure à Chypre.
Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, le couple d'animateurs d'Occupation Double, sont également arrivés sur l'île en prévision du tournage. De leur côté, ça commence TRÈS bientôt!
En effet, la grande première d'OD Chypre sera présentée le 7 septembre à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca. Voici une photo du duo en coulisses aujourd'hui:
Le 3 septembre, les fans pourront se mettre dans l’ambiance avec OD Les préparatifs. Dans cet épisode spécial, Alicia, Fred et leurs complices lèveront le voile sur les coulisses de la nouvelle saison: l’effervescence des auditions, les visites surprises aux futurs candidats, la séance photo officielle, ainsi que les toutes premières rencontres entre les participants.
Les téléspectateurs auront aussi droit à un aperçu exclusif des maisons où se déroulera l’aventure et à quelques primeurs savoureuses sur ce qui attend les célibataires d’OD Chypre. Une mise en bouche parfaite avant le grand lancement!