Marie Soleil Dion dévoile qu'elle est en couple

Dans le balado, elle confie qu’après sa relation de dix ans avec Louis-Olivier Mauffette, elle fréquente exclusivement des femmes depuis environ trois ans.

«Aujourd’hui, je suis avec une fille, confirme-t-elle, puis j’ai le privilège, avec de gros guillemets, d’être straight passing. J’ai toujours été avec des gars puis des filles. Notre entourage l’a toujours su, mais le public ne l’a jamais su, et j’ai l’air straight.»

Marie-Soleil ajoute qu’elle ne ressent plus le besoin de cacher sa réalité: «Moi, je sors avec une fille, je suis gay, tu sais. Donc, je n’ai pas envie de faire semblant que je ne le suis pas, je n’ai pas envie de cacher ça.»