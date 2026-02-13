Marie Soleil Dion dévoile qu'elle est en couple

Début du contenu principal.
Marie Soleil Dion était de passage à l’émission Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette, où elle a révélé être en couple depuis quelques mois.
La comédienne et animatrice a confié qu’elle partage sa vie avec une femme nommée Amélie, et qu’elle est très fière de cette relation, même si elle en parle rarement publiquement.
Dans le balado, elle confie qu’après sa relation de dix ans avec Louis-Olivier Mauffette, elle fréquente exclusivement des femmes depuis environ trois ans.
«Aujourd’hui, je suis avec une fille, confirme-t-elle, puis j’ai le privilège, avec de gros guillemets, d’être straight passing. J’ai toujours été avec des gars puis des filles. Notre entourage l’a toujours su, mais le public ne l’a jamais su, et j’ai l’air straight.»
Marie-Soleil ajoute qu’elle ne ressent plus le besoin de cacher sa réalité: «Moi, je sors avec une fille, je suis gay, tu sais. Donc, je n’ai pas envie de faire semblant que je ne le suis pas, je n’ai pas envie de cacher ça.»
Dans l’épisode, elle confie que, même si sa relation actuelle devait un jour prendre fin, elle souhaite continuer à fréquenter des femmes:
«Idéalement, je resterais avec la conjointe que j’ai. parce que je l’aime vraiment et nous sommes très amoureuses. Mais, si je ne suis plus avec Amélie, je serai seule ou avec une autre femme.»
L’entrevue qu’elle a accordée à Marie-Claude Barrette se révèle particulièrement touchante.
Marie-Soleil Dion y explique que, en partageant sa vérité, elle espère que certaines personnes pourront se reconnaître dans son parcours. Elle souhaite aussi montrer qu’être en couple avec quelqu’un du même sexe n’a rien de dramatique. Dans son entourage, tous sont au courant de sa relation et se réjouissent de la voir heureuse.
L'épisode complet avec Marie Soleil Dion est disponible sur la chaine YouTube de Marie-Claude Barrette.
