Marie Soleil Dion dévoile l'identité de sa conjointe!

Quelques jours plus tôt, de passage au balado Ouvre ton jeu, animé par Marie-Claude Barrette, Marie Soleil Dion s’était confiée avec franchise sur sa situation amoureuse. Elle y révélait être en couple avec une femme depuis environ six mois!

Après avoir partagé près de dix ans de sa vie avec Louis-Olivier Mauffette (qui a lui aussi retrouvé l'amour!), l’animatrice de L’amour est dans le pré expliquait que, depuis leur séparation en 2023, elle fréquente exclusivement des femmes. Elle rappelait d’ailleurs avoir eu une première amoureuse à l’âge de 20 ans et avoir toujours ressenti une attirance envers les femmes, bien avant sa relation de longue durée.

Au micro du balado, Marie Soleil a tenu à préciser que cette relation ne représente pas une rupture identitaire, mais bien une continuité. Elle affirme avoir toujours fait partie de la communauté LGBTQ2S+, même si le public ne le savait pas nécessairement. Selon elle, son entourage a toujours été au courant, mais elle n’avait jamais ressenti le besoin d’en faire une annonce officielle!

Elle a aussi abordé la notion de straight passing, soulignant le privilège d’être perçue comme hétérosexuelle dans l’espace public, ce qui lui a permis d’éviter certains commentaires ou jugements. Cela dit, elle insiste sur le fait qu’elle ne s’est jamais cachée. Aujourd’hui, elle se dit fière de sa relation, sort ouvertement avec sa conjointe et refuse de se conformer à une image pour plaire ou rassurer qui que ce soit.