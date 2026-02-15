Marie Soleil Dion dévoile l'identité de sa conjointe!

Début du contenu principal.
Depuis qu’elle a confirmé être en couple avec une femme, Marie Soleil Dion alimente les discussions sur le web!
Eh oui, les internautes tentaient depuis quelques jours de deviner l’identité de celle qui partage désormais sa vie...
La réponse est finalement venue… le jour de la Saint-Valentin!
Après avoir mentionné que sa conjointe s’appelle Amélie et qu’elle allait souvent la voir en spectacle, plusieurs ont rapidement fait le lien avec la chanteuse Beyries, de son vrai nom Amélie Beyries. Une hypothèse que Marie Soleil a confirmée hier de façon toute en douceur en repartageant, en story Instagram, une vidéo datant de Noël dernier!
Sur les images, on voit les deux femmes réunies autour d’un piano, interprétant Question de feeling de Richard Cocciante et Fabienne Thibeault. Pour souligner la fête de l’amour, Marie Soleil a ajouté un cœur en haut de la vidéo, ne laissant plus de place au doute!
Quelques jours plus tôt, de passage au balado Ouvre ton jeu, animé par Marie-Claude Barrette, Marie Soleil Dion s’était confiée avec franchise sur sa situation amoureuse. Elle y révélait être en couple avec une femme depuis environ six mois!
Après avoir partagé près de dix ans de sa vie avec Louis-Olivier Mauffette (qui a lui aussi retrouvé l'amour!), l’animatrice de L’amour est dans le pré expliquait que, depuis leur séparation en 2023, elle fréquente exclusivement des femmes. Elle rappelait d’ailleurs avoir eu une première amoureuse à l’âge de 20 ans et avoir toujours ressenti une attirance envers les femmes, bien avant sa relation de longue durée.
Au micro du balado, Marie Soleil a tenu à préciser que cette relation ne représente pas une rupture identitaire, mais bien une continuité. Elle affirme avoir toujours fait partie de la communauté LGBTQ2S+, même si le public ne le savait pas nécessairement. Selon elle, son entourage a toujours été au courant, mais elle n’avait jamais ressenti le besoin d’en faire une annonce officielle!
Elle a aussi abordé la notion de straight passing, soulignant le privilège d’être perçue comme hétérosexuelle dans l’espace public, ce qui lui a permis d’éviter certains commentaires ou jugements. Cela dit, elle insiste sur le fait qu’elle ne s’est jamais cachée. Aujourd’hui, elle se dit fière de sa relation, sort ouvertement avec sa conjointe et refuse de se conformer à une image pour plaire ou rassurer qui que ce soit.
Marie Soleil a également pris soin de souligner l’importance toujours bien réelle de son ex-conjoint dans sa vie. Leur relation amoureuse s’est transformée en une solide amitié, notamment pour le bien de leur fils, Léon. Elle parle de Louis-Olivier Mauffette avec beaucoup d’affection et affirme que chacun est heureux dans sa nouvelle relation.
