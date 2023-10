Marie Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette annoncent leur séparation

C'est avec une pointe de tristesse que nous partageons que deux personnalités que le public chérit profondément, Marie Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette, en couple depuis de nombreuses années, et les heureux parents de Léon, un petit garçon né en 2017, ont décidé récemment de poursuivre leurs chemins séparément. C'est ce qu'on apprend dans le magazine Echo Vedettes

Marie Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette sont non seulement connus pour leur talent artistique, mais ils ont également collaboré ensemble. Leur projet conjoint, la websérie Gazebo, offre un regard touchant sur la vie d'une petite famille qui fait le grand saut de la ville vers la banlieue, explorant les hauts et les bas de cette transition.