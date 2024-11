Cette vidéo des coulisses de L'amour est dans le pré fera fondre votre coeur

Laissez-nous vous présenter la vidéo la plus attendrissante de la journée!

Vous l'avez peut-être vu passer sur NoovoMoi cette semaine, les agricultrices et agriculteurs de la 13e saison de L'amour est dans le pré ont été dévoilés. Aujourd'hui, l'équipe dévoile une vidéo filmée en coulisses de leur séance photo officielle.

Le naturel, la candeur et le charme de chacun des participants transpercent l'écran. Et on craque de les voir prendre la pose avec des poules!

Voici la vidéo des nouvelles stars de L'amour est dans le pré, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-bas: