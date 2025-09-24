Voyez le parfait look d'automne de Marie Soleil Dion en tournage de L'amour est dans le pré

Début du contenu principal.
Ohhhhhhh, ça sent la nouvelle saison de L'amour est dans le pré!
Marie Soleil Dion a partagé une photo prise au beau milieu d'un champ, aujourd'hui, où elle nous montre son parfait look d'automne.
Avec l'image, l'animatrice de la téléréalité amoureuse déclare que «ça peut pas être plus L'amour est dans le pré comme photo». Est-ce que les tournages seraient recommencés? On a bien l'impression que oui!
Avec sa veste de laine colorée à carreaux, ses jeans foncés à jambe large et ses flâneurs en cuir vernis, Marie Soleil Dion est tout simplement ravissante. Voici la photo partagée par l'animatrice de L'amour est dans le pré:
Légèrement trop chic pour aller faire les foins, totalement tendance pour animer à la télé! On doit également mentionner qu'on adore sa coiffure à la Ariana Grande.
Revenons à L'amour est dans le pré: les fans peuvent enfin se réjouir, car la nouvelle saison est en chantier. Comme à l'habitude, l'émission sera présentée à l'hiver sur les ondes de Noovo.
D'ici là, vous pouvez regarder les saisons 10, 11, 12 et 13 en rafale gratuitement sur Noovo.ca juste ici.
On connaît ENFIN l’identité des 9 agriculteurs et agricultrices de potentiel.le.s pour la 14e saison de L’amour est dans le pré, et leurs profils sont tous très différents.
Seulement les candidat.e.s qui recevront les réponses les plus sérieuses de la part de prétendant.e.s correspondant au profil recherché seront choisies pour participer à l’aventure.
Depuis la première saison de L’amour est dans le pré, ce sont 19 couples qui se sont formés grâce à l'émission et qui sont toujours ensemble. Bientôt, on pourra aussi compter le 39e bébé de la populaire téléréalité animée pour la 3e fois par Marie Soleil Dion.
