Voyez le parfait look d'automne de Marie Soleil Dion en tournage de L'amour est dans le pré

Ohhhhhhh, ça sent la nouvelle saison de L'amour est dans le pré!

Marie Soleil Dion a partagé une photo prise au beau milieu d'un champ, aujourd'hui, où elle nous montre son parfait look d'automne.

Avec l'image, l'animatrice de la téléréalité amoureuse déclare que «ça peut pas être plus L'amour est dans le pré comme photo». Est-ce que les tournages seraient recommencés? On a bien l'impression que oui!

Avec sa veste de laine colorée à carreaux, ses jeans foncés à jambe large et ses flâneurs en cuir vernis, Marie Soleil Dion est tout simplement ravissante. Voici la photo partagée par l'animatrice de L'amour est dans le pré: