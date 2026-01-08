Louis-Olivier Mauffette se prélasse sous le soleil avec sa nouvelle amoureuse

Début du contenu principal.
Pour bien commencer la nouvelle année, Louis-Olivier Mauffette a décidé d’aller profiter des premières journées de 2026 sous le soleil avec sa nouvelle amoureuse.
Dans une photo partagée sur Instagram au cours des dernières heures, on peut voir le comédien en compagnie d’Elizabeth Poulin, une opticienne de Beloeil.
Louis-Olivier a officialisé leur relation le 25 décembre dernier en partageant une autre photo montrant toute sa famille ensemble pour Noël.
Le comédien est le papa de Béatrice, une grande fille de 17 ans, et de Léon, un garçon de 8 ans, né de sa précédente union avec la comédienne et animatrice Marie Soleil Dion.
On vous montre juste ici la photo montrant Louis-Olivier et Elizabeth sur le bord de la plage en ce début d’année:
On peut dire que les deux tourtereaux semblent vraiment avoir du plaisir près de la mer! Ils ont même décidé de porter leurs plus beaux chapeaux pour l’occasion.
Si jamais vous n’avez pas eu la chance de voir la photo publiée le 25 décembre dernier, on vous la présente juste ici (en cliquant sur la flèche à droite, vous pouvez aussi voir d’autres photos avec les enfants et les parents de Louis-Olivier):
On souhaite longue vie à leur relation qui semble leur apporter beaucoup de bonheur en ce moment!
Après une année 2023 marquée par la séparation avec Marie Soleil Dion, la comédienne et animatrice avec qui il partage son fils Léon, aujourd’hui âgé de 8 ans, Louis-Olivier Mauffette ouvre un nouveau chapitre de sa vie!
Et cette fois, l’amour est revenu là où il ne l’attendait pas forcément!
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse