Louis-Olivier Mauffette se prélasse sous le soleil avec sa nouvelle amoureuse

Pour bien commencer la nouvelle année, Louis-Olivier Mauffette a décidé d’aller profiter des premières journées de 2026 sous le soleil avec sa nouvelle amoureuse.

Dans une photo partagée sur Instagram au cours des dernières heures, on peut voir le comédien en compagnie d’Elizabeth Poulin, une opticienne de Beloeil.

Louis-Olivier a officialisé leur relation le 25 décembre dernier en partageant une autre photo montrant toute sa famille ensemble pour Noël.

Le comédien est le papa de Béatrice, une grande fille de 17 ans, et de Léon, un garçon de 8 ans, né de sa précédente union avec la comédienne et animatrice Marie Soleil Dion.