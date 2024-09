Sous le choc, Marie-Josée Gauvin s’adresse à ses fans en coulisses

«J’ai tout aimé. J’ai eu un effet de surprise. Il y a eu de la chorégraphie. Il y a eu un message. GOLDEN BUZZER!», a lancé Marie-Josée.

Il était effectivement impossible de ne pas être touché par la performance de Samantha qui était accompagnée pour l'occasion de 2 choristes très spéciales, soit sa sœur et sa mère. Elle a interprété la chanson This is Me du film The Greatest Showman.

Lorsque Marie-Mai lui a demandé ce que les paroles de cette pièce représentaient pour elle, Samantha a expliqué qu’elle était «autiste léger avec un trouble du langage» et qu’elle ne l’avait dit à personne lorsqu’elle était plus jeune en raison de sa peur du jugement des autres.

«Mais aujourd’hui, je suis dans la lumière», a-t-elle évoqué en souriant avant le début de sa performance.