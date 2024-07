8 choses à savoir sur l’émission Quel talent!

Ce sont plus de 250 artistes en solo ou en groupe qui participent à Quel talent!: musiciens, chanteurs, danseurs, humoristes, artisans du cirque et beaucoup plus.

Ayant déjà eu la chance de voir quelques artistes se préparer pour leur numéro, on peut vous confirmer que vous serez vraiment impressionnés par tous les talents et que les émotions seront au rendez-vous!

En plus, les artistes proviennent uniquement du Québec. Qui sait si vous allez reconnaître quelques talents…