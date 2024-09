Quand Serge Denoncourt n'est pas là, voici ce que ses collègues ont à dire!

En entrevue pour l’émission Quel talent!, Anne Dorval, Rachid Badouri, Marie-Mai et Marie-Josée Gauvin se sont prêtés à un jeu en l'absence de Serge Denoncourt...

Les interviewés devaient mentionner lequel d’entre eux pourrait se retrouver dans une situation liée à différentes autres émissions. Serge Denoncourt, présentement en Europe, ne pouvait se défendre, alors que ses pairs s'en sont donné à coeur joie...

Voyez ce moment hilarant dans la vidéo en en-tête.

Serge Denoncourt dans une téléréalité?!

Les collègues de Serge s’entendent entre autres pour dire qu’il ferait un bon candidat à Occupation Double. Il serait même à risque de faire partie d’un triangle amoureux selon d'Anne Dorval: «Serge, il serait parfait. Il pourrait avoir un petit threesome.»

Tous s'entendent également sur le fait que c'est lui qui sèmerait le plus de bisbille dans les maisons.

Marie-Josée Gauvin se fait lancer des fleurs

Quel talent! est sans doute une émission de variétés des plus exigeantes à porter. Marie-Josée Gauvin relève le mandat avec brio, et ses collègues ont tenu à le souligner lors de l'entrevue: «Bravo! [...] Je te le disais tantôt: tu étais la personne toute désignée pour faire ça. J’peux pas être plus admirative.» s’exprime Anne Dorval.

Marie-Mai a ajouté: «Moi, je l’ai senti dans ton focus. Ce n’est pas qu’elle est scolaire, mais elle apprend tellement ses affaires. Je suis un peu comme ça aussi. Que quand t’arrives sur scène, il y a plus de place au stress ou à la nervosité, parce que t’as tellement checké tes affaires. T’es prête.».

L’animatrice a également surpris ses acolytes pendant l’entrevue en mentionnant que personne ne lui parlait durant ses interventions à l’émission. Tous étaient convaincus qu’elle avait l’aide de la production: «Il n’y a personne qui me parlait. [...] Il n’y a pas d’oreillette. [...] C’est interdit dans le format. On ne peut pas.».

La première de Quel talent! sera présentée sur Noovo et noovo.ca, à 19h30 le 9 septembre.

Soyez témoin de la grande chimie de l'équipe en visionnant la vidéo plus haut!

