Marie-Mai a eu droit à une grande surprise pour sa fête de 40 ans

Marie-Mai a eu 40 ans le 7 juillet dernier et, cette journée-là, elle était en plein tournage du pilote de l'émission Quel talent!

Évidemment, ses collègues ne pouvaient tenir ce grand moment sous silence. Ils ont même décidé de lui organiser une surprise pour sa fête.

On a reçu les photos de cette journée en exclusivité, et on vous les dévoile plus bas dans l'article.