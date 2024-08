Anne Dorval nous révèle son plus grand défi

Avoir du mal à refuser

Anne Dorval est supposément la juge qui a le plus de difficulté à refuser des candidat.e.s, tellement que cela a parfois créé des malaises et des fous rires sur le plateau. Et elle nous l’a bien confirmé durant notre entretien.

«Je n’aime tellement pas ça dire à quelqu'un que je décrète qu'il n’a pas sa place ici. J’ai du mal à faire ça, ça peut être blessant», a-t-elle souligné en avouant que cela la touche beaucoup de voir les candidat.e.s vulnérables sur la scène.

La comédienne nous a aussi raconté à quel point ses propres histoires d’auditions étaient «cauchemardesques». «J’ai toujours haï ça passer des auditions, ça me rendait malade», nous a-t-elle confié.