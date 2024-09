Marie-Josée Gauvin se transforme en «matante cool», voici pourquoi

Un décor «comme à la TV»

Quand Marie-Josée a vu pour la première fois le décor de Quel talent!, elle n’a pas pu s’empêcher de dire: «C’est comme à la TV!»

L’animatrice a d’ailleurs son propre coin sur la scène afin de voir les performances des candidat.e.s et pour les accompagner lors de ce grand moment.

Et quels sont les talents qui ont plus impressionné Marie-Josée lors des tournages? L’animatrice nous a répondu que c’était surtout ceux qui ont joué de la musique rock, les groupes de musique et les familles qui se sont réunies pour participer à l’émission!