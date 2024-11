Voici les grands gagnants de la première saison de Quel talent!

Rappelons que les autres finalistes de la première saison de Quel talent! étaient C4pitals, Harmonix, Nathan Loignon, Lil Zak, Lil Afro Krew et Rick Duff.

Ils et elles ont eu la chance de performer pour une dernière fois sur la scène de l'émission ce soir, et on peut dire que tous ces talents nous ont vraiment fait vivre plusieurs émotions au cours de la saison!