Malgré une labyrinthite, cette femme sème l'émoi à Quel Talent!

Malgré ça, les juges de Quel talent! ont complètement été charmé par Täbï Yösha. Serge a notamment mentionné qu’elle avait «un magnifique timbre» et qu’elle est très aimable comme personne.

«Tu as chanté admirablement, mais moi, je suis persuadé qu’il y a des bases dans cette voix-là que je n’ai pas entendues et qui me feraient complètement craqué, bien que je craque déjà», a souligné Serge.