Voici ce que Marie-Claude Savard a fait après avoir officialisé sa séparation

Marie-Claude Savard s’est récemment séparée.
Elle et son ex-conjoint, parents de deux jeunes enfants, ont choisi de continuer à vivre sous le même toit pendant plusieurs semaines afin d’assurer une transition plus douce pour leur famille.
Après avoir officialisé sa séparation, l’animatrice a décidé de se gâter et de se faire plaisir.
Alors qu’elle était de passage à l’émission Une époque formidable animée par Stéphan Bureau sur Télé-Québec, Marie-Claude Savard a confié qu’après être sortie du bureau du notaire, elle avait décidé de se rendre directement à la bijouterie pour s’offrir une bague.
«Pis après ça, je me suis sortie, je suis allée au restaurant, j'ai commandé une très bonne bouteille de champagne, je l'ai bu au complet. Pis là, j'ai fait: "ok, c'est toi pis moi. C'est toi pis moi, Marie Claude. On a passé. À travers ça, pis on s'engage pour la suite, pis c'est correct."»
En juillet dernier, Marie-Claude Savard avait confirmé avoir déménagé et que le couple avait désormais établi une garde partagée de leurs deux enfants.
Bien qu’elle ait annoncé sa séparation récemment, l’animatrice a précisé que la décision remontait à plus de deux ans, un choix longuement réfléchi et fait dans le respect et la bienveillance.
Après des mois de changements importants dans sa vie personnelle, Marie-Claude Savard a décidé de parler ouvertement de cette grande transition qu’elle traverse.
En entrevue, l’animatrice et femme d’affaires s’est livrée avec beaucoup de sincérité sur sa séparation, la cohabitation post-rupture, la garde partagée… et sur l’amour qui revient doucement dans sa vie.
