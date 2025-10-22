Voici ce que Marie-Claude Savard a fait après avoir officialisé sa séparation

Alors qu’elle était de passage à l’émission Une époque formidable animée par Stéphan Bureau sur Télé-Québec, Marie-Claude Savard a confié qu’après être sortie du bureau du notaire, elle avait décidé de se rendre directement à la bijouterie pour s’offrir une bague.

«Pis après ça, je me suis sortie, je suis allée au restaurant, j'ai commandé une très bonne bouteille de champagne, je l'ai bu au complet. Pis là, j'ai fait: "ok, c'est toi pis moi. C'est toi pis moi, Marie Claude. On a passé. À travers ça, pis on s'engage pour la suite, pis c'est correct."»

