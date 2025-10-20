Marie-Claude Savard diffuse un live et ça ne se passe pas comme prévu

L’animatrice a voulu tester une nouvelle fonctionnalité de TikTok en ajoutant un invité à son direct.

C’est alors qu’un homme, qui ne semblait pas parler français, s’est retrouvé en ligne avec Marie-Claude. Ne sachant plus comment le retirer, la situation a rapidement tourné au fou rire.

Amusée et un peu déstabilisée, elle a même lancé à ses abonnés en riant: «Comment je fais pour enlever le dude.»