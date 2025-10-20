Marie-Claude Savard diffuse un live et ça ne se passe pas comme prévu

Début du contenu principal.
Marie-Claude Savard a vécu une situation complètement surréelle alors qu’elle était en direct sur TikTok!
Alors qu’elle voulait simplement présenter les nouveaux produits de son entreprise, l’animatrice s’est retrouvée avec un invité bien particulier…
L’animatrice a voulu tester une nouvelle fonctionnalité de TikTok en ajoutant un invité à son direct.
C’est alors qu’un homme, qui ne semblait pas parler français, s’est retrouvé en ligne avec Marie-Claude. Ne sachant plus comment le retirer, la situation a rapidement tourné au fou rire.
Amusée et un peu déstabilisée, elle a même lancé à ses abonnés en riant: «Comment je fais pour enlever le dude.»
Évidemment, les commentaires vont tous dans le même sens: les fans ont trouvé la scène hilarante, malgré le petit côté malaisant.
L’animatrice et femme d’affaires, qui réalise souvent des vidéos pour présenter ses produits et leurs différentes utilisations, vivait une telle situation pour la toute première fois.
