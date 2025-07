Marie-Claude Savard confirme qu'elle a déménagé

En amour avec son nouveau chez-soi

En entrevue avec Silo 57, Marie-Claude Savard a admis qu'elle adorait le côté haut de gamme de son nouveau condo.

Elle a accès à une piscine creusée, des jardins et des terrasses, le tout sans avoir besoin de s'en occuper.

«J’habite dans une unité de coin, qui donne sur un balcon avec une belle vue et beaucoup de lumière. C'est un grand 4 et demie avec deux salles de bains, une pièce centrale qui comprend divan, télé et foyer. Ensuite, on retrouve la cuisine et la salle à manger. Il y a aussi une pièce multifonction qui sert pour les enfants quand ils sont là», explique la star québécoise.

L'animatrice d'ÉNERGIE ajoute qu'avec ses enfants en garde partagée une semaine sur deux, elle était prête à changer d'air.

Voici un aperçu des terrasses du nouvel immeuble où habite Marie-Claude Savard: