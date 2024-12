Retomber en amour à 53 ans, Marie-Claude Savard s'ouvre sur son bonheur

Une année remplie qui se termine

Marie-Claude Savard a connu une année remplie et un automne particulièrement occupé avec la sortie de son plus récent livre Intemporelle et le lancement graduel de Vivre MCS, tout ça agencé à sa présence quotidienne à Ça rentre au poste à Énergie.

On lui souhaite donc du repos durant le temps des Fêtes et un joyeux anniversaire, le 21 décembre!

