Marie-Claude Savard vit un moment de haute intensité en ondes: «C’est un choc»

Marie-Claude Savard a eu un grand choc, cette semaine à la radio, lorsqu'une médium est entrée en contact avec son défunt père.

Dans le cadre des jeudis paranormal à ÉNERGIE, l'animatrice a reçu Anne Tuffigo.

Installée devant une photo du papa de Marie-Claude Savard, la médium a reçu un message de la part ce dernier. Dès qu'elle lui a communiqué, la star québécoise a éclaté en sanglots.