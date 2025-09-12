Marie-Claude Savard vit un moment de haute intensité en ondes: «C’est un choc»

Début du contenu principal.
Marie-Claude Savard a eu un grand choc, cette semaine à la radio, lorsqu'une médium est entrée en contact avec son défunt père.
Dans le cadre des jeudis paranormal à ÉNERGIE, l'animatrice a reçu Anne Tuffigo.
Installée devant une photo du papa de Marie-Claude Savard, la médium a reçu un message de la part ce dernier. Dès qu'elle lui a communiqué, la star québécoise a éclaté en sanglots.
«Je vais le dire à l’antenne: il a dans les bras un petit enfant qui n’est pas arrivé, Marie-Claude, dans ta vie. Et il dit qu’il est sous sa bonne grâce. J’ai hésité à le dire parce que je sais que c’est très émouvant pour une maman. Et tu sais, le thème de la famille, c’est un peu ce à quoi il est passé à côté ton papa Jean», explique la médium avant de lui demander si elle pouvait continuer.
Marie-Claude Savard lui a dit oui.
Anne Tuffigo a poursuivi: «C’est son gardien de l’autre côté. Il dit ‘Tu sais, la famille, je me suis pas assez investi».
Voici ce touchant moment de communication avec l'au-delà en vidéo:
Marie-Claude Savard affirme qu'elle a été longtemps en fertilité et que cette période, avant d'avoir sa fille, a été remplie de déceptions.
Un instant très émouvant vécu sur les ondes d'ÉNERGIE à l'émission Midi Fun cette semaine.
D'ailleurs, si vous avez envie d'écouter le segment en entier, vous pouvez le faire en appuyant sur «Play» sur le bouton ci-dessous:
L'hiver dernier, Marie-Claude Savard a fait une apparition remarquée sur le plateau de Ça finit bien la semaine, aux côtés de Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil.
L'animatrice et auteure y a livré des confidences poignantes sur son nouveau livre à saveur biographique, Intemporelle. Ce récit personnel dévoile un pan intimiste de sa vie: son difficile parcours pour devenir mère et les épreuves émotionnelles qui l'ont marquée.
