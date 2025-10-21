Mariana Mazza révèle que c’est Christian Bégin qui a trouvé le nom de son nouveau spectacle

Début du contenu principal.
Mariana Mazza a lancé son nouveau spectacle, Foie gras.
Elle est présentement en rodage, mais comment en est-elle venue à choisir un tel titre? Elle en a expliqué l’origine au micro de Patrick Lagacé.
C’est Christian Bégin qui lui aurait suggéré ce titre alors qu’ils se trouvaient dans le chalet de La vraie nature, lors du tournage du spécial des Fêtes.
«J'y ai raconté comment j'ai su que j'ai été diagnostiqué avec le foie gras. Puis, il a dit : "Appelle-le de même, le show." Il fait: "T'es rendu une vieille bourgeoise de 65 ans qui habite à Saint-Lambert, puis en plus, t'as le foie gras." J'étais comme: "Quelle bonne idée!"»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait.
Un peu plus tard dans l’extrait, Mariana Mazza raconte que c’est son ex-amoureux, Alexandre Barrette, qui lui a fait découvrir qu’elle souffrait de la maladie du foie gras.
Elle consacre d’ailleurs un segment de son nouveau spectacle à ce sujet.
«Son anxiété m'a fait découvrir ma maladie. Fait qu'il y a une espèce de grosse boucle de vie intime, de grandes parenthèses de ma trentaine dans ce spectacle-là.»
Pour découvrir toutes les dates du spectacle Foie gras de Mariana Mazza, rendez-vous sur son site web officiel.
Vous aimerez aussi: