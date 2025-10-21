Mariana Mazza révèle que c’est Christian Bégin qui a trouvé le nom de son nouveau spectacle

C’est Christian Bégin qui lui aurait suggéré ce titre alors qu’ils se trouvaient dans le chalet de La vraie nature, lors du tournage du spécial des Fêtes.

«J'y ai raconté comment j'ai su que j'ai été diagnostiqué avec le foie gras. Puis, il a dit : "Appelle-le de même, le show." Il fait: "T'es rendu une vieille bourgeoise de 65 ans qui habite à Saint-Lambert, puis en plus, t'as le foie gras." J'étais comme: "Quelle bonne idée!"»

