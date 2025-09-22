Avec émotion, Marc Dupré revient sur son divorce et les répercussions sur sa carrière

Marc Dupré a fait de rares confidences sur son divorce lors de son passage à l'émission Ça finit bien la semaine.

Le chanteur et humoriste s'est séparé de la mère de ses enfants, Anne-Marie Angélil, en 2023. Ils ont été mariés 23 ans et ont eu deux garçons et une fille ensemble: Anthony, Stella et Lenny.

Celui qui avait l'habitude d'écrire des chansons d'amour s'est alors retrouvé dans une impasse. En entrevue, Marc Dupré a admis qu'il avait eu de la difficulté à recommencer à chanter ses succès romantiques après son divorce.