Avec émotion, Marc Dupré revient sur son divorce et les répercussions sur sa carrière

Marc Dupré a fait de rares confidences sur son divorce lors de son passage à l'émission Ça finit bien la semaine.
Le chanteur et humoriste s'est séparé de la mère de ses enfants, Anne-Marie Angélil, en 2023. Ils ont été mariés 23 ans et ont eu deux garçons et une fille ensemble: Anthony, Stella et Lenny.
Celui qui avait l'habitude d'écrire des chansons d'amour s'est alors retrouvé dans une impasse. En entrevue, Marc Dupré a admis qu'il avait eu de la difficulté à recommencer à chanter ses succès romantiques après son divorce.
«Honnêtement, au début de la séparation, c’était probablement une des raisons pour lesquelles je ne voulais plus faire de musique pendant un certain temps. Ces chansons-là me rentraient trop dedans. J’avais de la difficulté à les interpréter», a confié la vedette à l'animatrice Julie Bélanger.
Marc Dupré a ensuite réapprivoisé ses chansons et a appris à les voir autrement.
Il affirme qu'il les voit maintenant comme de beaux souvenirs.
L'an dernier à Tout le monde en parle, Marc Dupré déclarait qu'il n'avait pas eu le choix d'annoncer sa rupture publiquement l'année précédente. Après une période de rumeurs et d'adaptation, il se sent désormais très bien:
«Ça va tellement bien aujourd'hui. On s'aime, on se respecte. Anne-Marie reste la personne la plus extraordinaire qui est passée dans ma vie. Je lui souhaite le meilleur, elle aussi. Nos enfants sont bien avec notre décision. Après ça, c'est la vie. J'aurais aimé ça être un modèle pour mes enfants, mais les 23 ans qu'on a été ensemble ont été extraordinaires.»
Le 19 septembre dernier, Marc Dupré est monté sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières.
Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, le chanteur avait décidé au préalable de dévoiler quelques extraits de son nouvel opus sorti le même jour.
La première chanson, Devant la rivière, a déjà suscité de vives réactions positives. Dans les commentaires, le public affirmait avoir bien hâte de le retrouver sur scène.
