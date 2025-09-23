En voyage, Mariana Mazza s’improvise guide touristique et c’est hilarant

Traduire des propos à sa façon

Pendant que de nombreux touristes sont rassemblés autour d’un guide à écouter... les vraies informations, Mariana, pour sa part, se divertit autrement. À l'écart du groupe, l’humoriste tente de traduire les explications de l’accompagnateur qui ne parle assurément pas français. Or, on doute qu’il s’agisse bel et bien des mots prononcés: «En ce moment, il y a une visite guidée. Le monsieur est en train de leur expliquer que la personne qui est derrière eux a joué dans MED dans Code F, aussi dans la Magie des stars», mentionne-t-elle en souriant. Plus la vidéo avance plus elle énumère ses différents engagements. On comprend ainsi qu'elle parle d'elle-même. Regardez la vidéo ci-dessous.