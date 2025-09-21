Cet humoriste que vous aimez aura son En direct de l'univers la semaine prochaine

Début du contenu principal.
Après avoir célébré la distribution de la nouvelle quotidienne Antigang et la grande joueuse de hockey Marie-Philip Poulin, c’est au tour de l’humoriste Guillaume Pineault d’être à l’honneur à En direct de l’univers, la semaine prochaine!
Pour ce rendez-vous télévisé toujours riche en surprises, on peut déjà s’attendre à croiser plusieurs visages familiers. Parmi eux: Pierre Hébert et Mickaël Gouin, deux grands complices de Guillaume, ainsi que Jey Fournier, qui assure la première partie de ses spectacles!
Comme l’humoriste fait partie de la bande de Véronique et les Fantastiques, certains membres de l’équipe pourraient aussi fouler la scène, notamment Varda Étienne, Guylaine Guay ou même Véronique Cloutier, qui sait!
Proche de ses racines, Guillaume pourrait bien voir apparaître des membres de sa famille durant la soirée, comme son frère ou son père. Il n’est pas impossible non plus que certains amis de longue date, issus de l’extérieur du milieu artistique, viennent faire une apparition surprise.
Discret sur sa vie privée, il partage la sienne depuis 2004 avec une compagne restée dans l’ombre… qui pourrait bien se dévoiler lors de l’émission!
Côté musique, on sait que Guillaume affectionne particulièrement Alexandra Stréliski, le groupe Les Trois Accords et la chanteuse Lou-Adriane Cassidy. Des artistes qui pourraient très bien se joindre à la fête pour interpréter des morceaux chers à son cœur.
Cet été, Pineault a participé au Grand Bien-Cuit Juste pour rire où il a roasté Marina Orsini. La comédienne et animatrice pourrait peut-être profiter de l’occasion pour lui rendre la pareille et ajouter une touche savoureuse à la soirée!
Nul doute, ça promet et on a bien hâte de regarder l'émission!
Vous aimerez aussi: