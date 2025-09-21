Cet humoriste que vous aimez aura son En direct de l'univers la semaine prochaine

Après avoir célébré la distribution de la nouvelle quotidienne Antigang et la grande joueuse de hockey Marie-Philip Poulin, c’est au tour de l’humoriste Guillaume Pineault d’être à l’honneur à En direct de l’univers, la semaine prochaine!

Pour ce rendez-vous télévisé toujours riche en surprises, on peut déjà s’attendre à croiser plusieurs visages familiers. Parmi eux: Pierre Hébert et Mickaël Gouin, deux grands complices de Guillaume, ainsi que Jey Fournier, qui assure la première partie de ses spectacles!