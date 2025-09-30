Christian Bégin rend publique une lettre d'amour

Début du contenu principal.
Alors que le Québec est en pleine campagne électorale municipale, plusieurs personnalités connues ont écrit des lettres d’amour à leur ville.
Christian Bégin s’est prêté au jeu pour la sienne, Saint-Germain-de-Kamouraska.
Dans un concept qui met en valeur la culture de plusieurs villes du Québec, Christian Bégin a adressé de touchants mots à sa communauté. Dans une longue lettre, le comédien et animateur explique qu’à Saint-Germain-de-Kamouraska, à travers diverses activités, la culture «jaillit de la terre».
«Du Symposium de peinture, qui fête ses 30 ans cette année, né dans la tête d’un agriculteur érudit et malcommode pis de sa gang d’allumé·e·s… Du cirque en plein air, agrippé aux flancs d’une paroi rocheuse, magnifiée par les exploits d’artistes suspendus dans le vide, lucioles dans la nuit de ce village d’irréductibles…»
Le concept de lettre culturelle est coordonné par le réseau Les Arts et la Ville et ses partenaires. L’initiative, déployée à l’échelle du Québec jusqu’au 2 novembre, invite la population à écrire une lettre témoignant de son attachement à sa ville ou à sa municipalité.
Plusieurs autres personnalités se sont aussi prêtées au jeu, dont Jean-Martin Aussant, Sébastien Barangé, Émile Beauchemin, Christine Beaulieu, Christian Bégin, Charles Bender, Sylvie L. Bergeron, Dan Bigras, et plusieurs autres.
L’équipe de Curieux Bégin s’est envolée pour le Chili afin d’y tourner un épisode spécial. Dans la prochaine saison, le public pourra découvrir les saveurs du pays à travers cette émission unique. Une photo de leur séjour a d’ailleurs été partagée sur Instagram.
La 18e saison de Curieux Bégin est présentement diffusée sur les ondes de Télé-Québec, chaque vendredi à 20h.
