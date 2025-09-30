Christian Bégin rend publique une lettre d'amour

Dans un concept qui met en valeur la culture de plusieurs villes du Québec, Christian Bégin a adressé de touchants mots à sa communauté. Dans une longue lettre, le comédien et animateur explique qu’à Saint-Germain-de-Kamouraska, à travers diverses activités, la culture «jaillit de la terre».

«Du Symposium de peinture, qui fête ses 30 ans cette année, né dans la tête d’un agriculteur érudit et malcommode pis de sa gang d’allumé·e·s… Du cirque en plein air, agrippé aux flancs d’une paroi rocheuse, magnifiée par les exploits d’artistes suspendus dans le vide, lucioles dans la nuit de ce village d’irréductibles…»