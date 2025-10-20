Complices, Patrick Lagacé et sa femme prennent la pose sous le soleil d’automne

Début du contenu principal.
Patrick Lagacé a partagé une photo magnifique le montrant aux côtés de sa femme Jessica Leblanc, dans un décor majestueux d’automne.
C’est sur les réseaux sociaux que l’animateur a déposé le cliché qui les montrent amoureux et resplendissants, souriant à la caméra.
Sous la photo d’eux inondés d’une lumière dorée, il a écrit: «La belle et le bête, version couleurs d’automne❤️»
Rappelons que Patrick Lagacé et Jessica Leblanc se sont dit «oui je le veux» cet été dans un mariage plus grand que nature en Italie.
Ils filent depuis le parfait bonheur, eux qui se sont visiblement trouvés et chérissent chaque moment ensemble.