Complices, Patrick Lagacé et sa femme prennent la pose sous le soleil d’automne

Patrick Lagacé a partagé une photo magnifique le montrant aux côtés de sa femme Jessica Leblanc, dans un décor majestueux d’automne.

C’est sur les réseaux sociaux que l’animateur a déposé le cliché qui les montrent amoureux et resplendissants, souriant à la caméra.

Sous la photo d’eux inondés d’une lumière dorée, il a écrit: «La belle et le bête, version couleurs d’automne❤️»