EXCLUSIF: Visitez le nouveau manoir de la 3e saison des Traîtres

Plus tôt cet été, on a eu une rencontre exclusive dans le manoir des Traîtres! L’animatrice de la populaire téléréalité de Noovo, Karine Vanasse, nous a accordé la SEULE entrevue francophone pour cette 3e saison. Voyez en primeur les images du fascinant domaine!
Plus de 100 personnes travaillent sur la production de la téléréalité. Cette année, l’équipe a apporté différents changements dans certaines pièces. On y retrouve un nouveau bar, un salon réinventé et un corridor plus intrigant avec une allure plus sombre. Voyez les images ci-dessous.
Lors de notre passage, on nous a assuré qu’il n’y avait aucune façon de se cacher pour discuter loin des caméras. En outre, les nouveaux espaces permettront difficilement aux invités d’écouter aux portes comme l’avait fait Audrey la saison dernière.
Psst: petit scoop! Des éléments dans le décor joueront un rôle clé dans l’aventure, mais on ne peut vous en dire plus! Pour d’autres exclusivités, visionner la vidéo en haut de la page.
Avec des invités qui arrivent de plus en plus préparés, on doit tenter de les surprendre davantage: «Cette année, les missions viennent influencer encore plus le jeu […] les twists sont fortes, en peu de temps faut réussir à les déstabiliser», explique Karine Vanasse.
Lors du premier épisode, à la table ronde, on va d’ailleurs saisir les traîtres avec une twist originale à la version canadienne et québécoise. Du jamais vu dans les autres franchises! Ce moment viendra chambouler le parcours des traîtres au début de l’aventure.
Si dans Big Brother Célébrités et dans Occupation Double, on a accès en tout temps aux participants, les choses sont un peu différentes dans Les Traîtres. On ne les voit pas manger ni dormir, alors où sont-ils quand ils ne tournent pas? Lors de notre visite, la production nous expliquait qu’ils sont isolés dans leur chambre, seuls et sans écran. À certains moments, on permet aux invités de manger ensemble sous la supervision d’assistantes qui s’assurent qu’ils ne parlent pas de stratégie.
L’horaire des tournages est de 8h le matin à minuit pendant 12 jours, espérons que ces pauses de détente en solo reposent les candidats.
En attendant la 3e saison des Traîtres ce printemps sur Noovo, noovo.ca et Crave, la version candienne est présentée tous les mercredis sur CTV.
