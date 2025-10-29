EXCLUSIF: Visitez le nouveau manoir de la 3e saison des Traîtres

Voici ce que font les joueurs quand ils ne tournent pas

Si dans Big Brother Célébrités et dans Occupation Double, on a accès en tout temps aux participants, les choses sont un peu différentes dans Les Traîtres. On ne les voit pas manger ni dormir, alors où sont-ils quand ils ne tournent pas? Lors de notre visite, la production nous expliquait qu’ils sont isolés dans leur chambre, seuls et sans écran. À certains moments, on permet aux invités de manger ensemble sous la supervision d’assistantes qui s’assurent qu’ils ne parlent pas de stratégie.

L’horaire des tournages est de 8h le matin à minuit pendant 12 jours, espérons que ces pauses de détente en solo reposent les candidats.