Avez-vous reconnu ce comédien des Armes dans Big Brother: le piège

Début du contenu principal.
Avez-vous regardé les trois premiers épisodes de la première saison de Big Brother: le piège?
Disponible dès ce matin sur Crave, on y découvre Jacob, le «piégé», qui croit participer à la première saison de Big Brother Québec. En réalité, il est la cible du plus grand «prank» de l’histoire de la télé québécoise.
Et parmi les visages qu’on reconnaît, on retrouve Jean Airoldi, dans le rôle de la célébrité, ainsi qu’un comédien bien connu de la série Les Armes.
Jérémie Jacob est un visage connu du public québécois.
On a pu le voir incarner l’adjudant Jean-Moïse Caron dans Les Armes, un soldat loyal marqué par un passé difficile et une relation tendue avec son père. Son personnage, à la fois impulsif et guidé par un sens très tranché du bien et du mal, avait d’ailleurs été au centre de plusieurs intrigues de la première saison.
Dans Big Brother: le piège, le comédien incarne un personnage aussi drôle qu’imprévisible: le gars costaud au grand cœur, un peu naïf, mais attachant.
Derrière ses gros bras se cache un véritable sensible! Jérémie avoue d’ailleurs être venu à Big Brother pour, comme il le dit lui-même, «se pogner de la p’tite en sortant». Chaque revirement du jeu provoque chez lui une tempête d’émotions, et il reconnaît qu’il ne s’attendait pas à être autant bouleversé par l’expérience.
En plus de Les Armes, on a pu voir Jérémie dans la deuxième saison de Le Bonheur, ainsi que dans À cœur battant et District 31.
Pour découvrir Big Brother: le piège, rendez-vous sur Crave, où les trois premiers épisodes sont déjà disponibles. Les nouveaux épisodes seront ajoutés chaque mardi sur la plateforme.
Vous aimerez aussi: