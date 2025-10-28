Avez-vous reconnu ce comédien des Armes dans Big Brother: le piège

Avez-vous regardé les trois premiers épisodes de la première saison de Big Brother: le piège?

Disponible dès ce matin sur Crave, on y découvre Jacob, le «piégé», qui croit participer à la première saison de Big Brother Québec. En réalité, il est la cible du plus grand «prank» de l’histoire de la télé québécoise.

Et parmi les visages qu’on reconnaît, on retrouve Jean Airoldi, dans le rôle de la célébrité, ainsi qu’un comédien bien connu de la série Les Armes.