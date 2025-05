Finale chaotique: ce sont EUX les grands gagnants des Traîtres

Audrey et Kaven: une discussion qui dérange

C’est à la dernière minute qu’Audrey et Kaven ont décidé de faire équipe. Ce duo n’a pas plu à Anik, qui a surpris leur discussion.

«Fait que là, on élimine Manuel et après ça on fait Anik.», a lancé Audrey à Kaven, alors que la traître écoutait sur la pointe des pieds, (bien joué d’ailleurs)! «Moi (Anik), Audrey et Manu, on voulait sortir Marilyn. Audrey est en train de tourner de bord. Ça va pas comme je veux et ça me gosse.», a réagit celle qui croyait être en équipe avec Audrey.

Malgré la tentative de Kaven et Audrey de rassurer Anik, cette dernière n’était pas convaincue de leur parole.