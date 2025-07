Karine Vanasse surprend Alan Cumming de The Traitors sur scène à Montréal

On adore les croisements inattendus et celui-là a assurément fait le bonheur des fans de The Traitors!

Samedi soir, lors d’un spectacle présenté dans le cadre de Just for Laughs à l’Espace St-Denis de Montréal, Karine Vanasse a fait une apparition surprise… pour surprendre nul autre que Alan Cumming, l’animateur flamboyant de la version américaine de la populaire émission de téléréalité.

En véritable maîtresse du suspense, Karine est montée sur scène, vêtue de sa célèbre cape noire, pour livrer à Alan Cumming l’une de ses fameuses missives, emblème bien connu des amateurs de The Traitors. Un clin d'œil brillant à son rôle d’animatrice de Les Traîtres au Québec et au Canada!