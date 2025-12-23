Maïka Desnoyers et Daniel Corbin ont de quoi célébrer

Début du contenu principal.
À l’approche de la nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec, Maïka Desnoyers et Daniel Corbin ont célébré un moment marquant de leur carrière, soulignant leurs 10 ans comme duo à la barre de l’émission de Canal Vie.
Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux de la chaîne, on découvre une touchante rétrospective de leur carrière. «Maïka et Daniel rivalisent avec talent et ça, ça en fait des rénovations et des visites de maisons!», peut-on lire sous la publication.
Les images nous ramènent à leurs débuts, on y voit même un moment où Maïka était enceinte, et retracent les nombreux projets réalisés au fil des ans. Dix saisons, des dizaines de maisons visitées et rénovées, et une complicité qui n'a cessé de grandir.
Diffusée les mardis à 20 h dès le 6 janvier, Vendre ou rénover au Québec revient avec sa formule bien rodée. Une famille ou un couple désireux de changement doit trancher: transformer leur maison actuelle ou la vendre pour repartir à neuf.
D’un côté, le designer Daniel Corbin relève le défi de rénover la propriété existante. De l’autre, la courtière immobilière Maïka Desnoyers cherche la maison idéale, en respectant les besoins… et le budget des participants.