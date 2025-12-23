Maïka Desnoyers et Daniel Corbin ont de quoi célébrer

Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux de la chaîne, on découvre une touchante rétrospective de leur carrière. «Maïka et Daniel rivalisent avec talent et ça, ça en fait des rénovations et des visites de maisons!», peut-on lire sous la publication.

Les images nous ramènent à leurs débuts, on y voit même un moment où Maïka était enceinte, et retracent les nombreux projets réalisés au fil des ans. Dix saisons, des dizaines de maisons visitées et rénovées, et une complicité qui n'a cessé de grandir.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.