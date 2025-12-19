Inquiète, Lysandre Nadeau donne des nouvelles de la santé de son fils

Lysandre Nadeau a touché ses abonnés en partageant un message rempli de douceur et de vulnérabilité sur Instagram, alors que son petit Blaise est actuellement à l’hôpital.

Le fils de la créatrice de contenu et de Claude Bégin est hospitalisé en raison d’une occlusion intestinale, une situation qui a suscité beaucoup de soutien et de bienveillance de la part de sa communauté.