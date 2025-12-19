Inquiète, Lysandre Nadeau donne des nouvelles de la santé de son fils

Début du contenu principal.
Lysandre Nadeau a touché ses abonnés en partageant un message rempli de douceur et de vulnérabilité sur Instagram, alors que son petit Blaise est actuellement à l’hôpital.
Le fils de la créatrice de contenu et de Claude Bégin est hospitalisé en raison d’une occlusion intestinale, une situation qui a suscité beaucoup de soutien et de bienveillance de la part de sa communauté.
Depuis quelques jours, le petit Blaise ne se sentait pas bien, avec des symptômes qui ressemblaient à une gastro. Après une visite à l’hôpital, il a finalement dû être hospitalisé pour recevoir les soins nécessaires. Dans une série de stories empreintes d’émotion, Lysandre a confié avoir réalisé à quel point elle avait, sans le vouloir, tenu la santé de son enfant pour acquise.
Pendant qu’elle est à la maison avec leur petite fille, encore toute jeune, c’est Claude qui veille sur Blaise à l’hôpital. Une séparation difficile pour Lysandre, qui avoue avoir le cœur lourd d’être loin de son garçon, tout en restant remplie d’amour et de gratitude envers ceux qui prennent soin de lui.
On souhaite beaucoup de douceurs à la famille Bégin-Nadeau pendant ces moments difficile et surtout un prompt rétablissement au beau Blaise.