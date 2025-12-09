Lysandre Nadeau se prononce après la sortie d’un épisode de podcast controversé

Début du contenu principal.
Lysandre Nadeau a pris la parole à la suite de la diffusion d’un épisode très controversé de son balado Sexe Oral.
Dans ce plus récent épisode, elle et sa coanimatrice Joanie Grenier ont donné la parole à une personne pédophile, ce qui a suscité une vive réaction du public.
Dans une série de stories Instagram, l’animatrice et créatrice de contenu a expliqué que cet épisode avait une importance particulière pour elle et qu’elle estimait sa diffusion nécessaire. Elle rappelle que la mission du balado est avant tout de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls dans leur réalité.
Elle a également précisé ne pas avoir lu les commentaires entourant l’épisode, affirmant que ceux-ci ne l’atteignent pas. Elle a plutôt choisi de se concentrer sur les retours reçus de professionnels du milieu, qui ont écouté l’épisode, ainsi que sur les commentaires positifs de ses proches.
De son côté, Joanie Grenier a été beaucoup plus ébranlée par les réactions du public. Ayant elle-même été victime, elle s’est dite profondément affectée par certains propos entourant l’épisode.
La coanimatrice a d’ailleurs pris la parole sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les gens à la violence de certains commentaires.
Voici sa publication:
L'épisode est disponible sur la chaine YouTube du balado.
