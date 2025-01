Les Armes: le fils de ce célèbre acteur se joint à la distribution

La dernière scène de la série Dumas s’est terminée sur un suspense insoutenable, juste avant la pause des Fêtes.

On croyait que Delphine Proulx (Catherine-Anne Toupin) avait été enlevée, mais on apprend finalement qu’elle se cache et qu’elle travaille en collaboration avec Stéphanie (Isabel Richer), l’ex-femme de Jean Dumas, et Pierre-Henri Cazal (Laurent Lucas), le principal concurrent d’Intelco.

Tout porte à croire que les trois magouillent ensemble pour faire tomber Jean (Gildor Roy) et son équipe.

