Voyez les premières images du retour de Dumas

La dernière scène de la série Dumas s’est terminée sur un suspense insoutenable, juste avant la pause des Fêtes.

On croyait que Delphine Proulx (Catherine-Anne Toupin) avait été enlevée, mais on apprend finalement qu’elle se cache et qu’elle travaille en collaboration avec Stéphanie (Isabel Richer), l’ex-femme de Jean Dumas, et Pierre-Henri Cazal (Laurent Lucas), le principal concurrent d’Intelco.

Tout porte à croire que les trois magouillent ensemble pour faire tomber Jean (Gildor Roy) et son équipe. Pour vous donner un peu d'informations, voici les premières images de l'épisode qui sera diffusé le 6 janvier à 20h sur les ondes d'ICI TÉLÉ.